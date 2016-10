Chorizo in der Paella: Jamie Oliver löst Aufruhr im Netz aus

Chorizo-Wurst in der Paella - mit einer unkonventionellen Version des legendären spanischen Gerichts hat der britische Fernsehkoch Jamie Oliver im Internet einen Aufruhr ausgelöst.

„Schwer, etwas besseres zu finden als Paella, um gute spanische Küche zu machen“, schrieb Oliver im Internet-Kurzmitteilungsdienst Twitter. „Meine Version kombiniert Hähnchenflügel mit Chorizo“ kommentierte er das Foto eines Gerichts, das eher an einen Reissalat als an Paella erinnert.

Good Spanish food doesn’t get much better than paella. My version combines chicken thighs & chorizo https://t.co/2cXK4xoTfS #recipeoftheday pic.twitter.com/DD0HXY98pM