The Clairvoyants verzaubern Ellen DeGeneres

Von der größten Morgenshow des Landes zu einer der größten Talkshows der Welt: Tommy Ten und Amelie van Tass, die beiden Zauberkünstler aus Krems, waren vor zwei Wochen im Ö3-Wecker zu Gast – jetzt haben sie bei US-Talkmasterin Ellen DeGeneres Platz genommen.

Seit sie bei „America`s Got Talent“ bis Platz 2 gekommen sind, werden The Clairvoyants in Amerika als echte Superstars gefeiert. Normal sitzen Stars wie Jennifer Aniston, Miley Cyrus oder Chris Hemsworth bei Ellen auf der Couch. Diesmal hat sie sich von den zwei Kremsern verzaubern lassen:

