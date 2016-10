So trauern Prominente um Hurrikan-Opfer in Haiti

Viele Prominente haben ihre Trauer über die Opfer des zerstörerischen Hurrikans "Matthew" ausgedrückt.

Als Hurrikan der zweithöchsten Kategorie 4 war „Matthew“ durch die Karibik gezogen und hatte besonders in Haiti schwere Verwüstungen hinterlassen. Dort kamen nach Polizeiangaben mehr als 280 Menschen ums Leben. Auf seinem Weg in nordwestlicher Richtung an Floridas Ostküste hat sich „Matthew“ mittlerweile etwas abgeschwächt.

My prayers go out to all of those effected by #HurricaneMatthew 🙏🏻 Praying for safety — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) 6. Oktober 2016

„Meine Gebete gehen an alle, die durch Hurrikan Matthew betroffen sind“, twitterte US-Schauspielerin Reese Witherspoon.

UNICEF is ready to provide lifesaving aid to the areas hardest hit by #HurricaneMatthew. You can help: https://t.co/8IXLcHjrAv pic.twitter.com/WNh1Fpgpkg — P!nk (@Pink) 6. Oktober 2016

Sängerin Pink (37) verlinkte einen Spendenaufruf der Hilfsorganisation Unicef und das deutsche Model Heidi Klum (43) schrieb zu einem älteren Foto von sich in Haiti: "2012 habe ich die Kinder auf Haiti besucht. Sie brauchen unsere Hilfe."

In 2012, I visited the kids of Haiti w/ @UNICEFUSA. They need ur help now. PLEASE Support #HurricaneMatthew relief: https://t.co/psR9k8Azst pic.twitter.com/L1tExZoGYE — Heidi Klum (@heidiklum) 6. Oktober 2016

(dpa/ Anastasia Lopez)