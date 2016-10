ANDREW GOMBERT / EPA / picturedesk.com

Bruno Mars meldet sich nach vier Jahren mit Single zurück

Knapp vier Jahre nach „Unorthodox Jukebox“ hat Grammy-Preisträger Bruno Mars für den 18. November ein neues Album angekündigt.

„24K Magic“ wird es laut Mitteilung seiner Plattenfirma Warner Music heißen. Mit einer neuen Single und neuem Video hat sich der R&B-Sänger bereits jetzt zurückgemeldet.

Am Freitag veröffentlichte er seinen gleichnamigen Gute-Laune-Song "24K Magic" und twitterte: "Es war eine harte Woche. Erschöpft."

Ugghh..About that single tonight. Been a rough week, exhausted. Also, gotta pick a friend up from the airport early tmrw. Rain check??? — Bruno Mars (@BrunoMars) 7. Oktober 2016

Mars, der am 8. Oktober (Samstag) 31 Jahre alt wird, hatte zuletzt vor vier Jahren eigene Musik präsentiert, war aber zwischenzeitlich in dem Hit "Uptown Funk" von Mark Ronson zu hören. In den vergangenen Jahren trat der Hawaiianer zwei Mal beim Super Bowl im US-Fernsehen auf - als Solokünstler und zusammen mit Coldplay und Beyoncé.

So reagiert das Netz

#24KMAGIC is amazing!!! My mom and I loved the song before you even said everything, the beat is amazing as well!!!! @BrunoMars #BrunoMars 😍 — Sabrina Hooligan (@BrunoIlooveyou) 7. Oktober 2016

