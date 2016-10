Rihanna stellt klar: „Ich war nicht das Problem“

Via Instagram hat Rihanna - zwar mit einem Schmunzeln, aber doch - mit ihren Ex-Freunden abgerechnet.

Den klassischen Schlussmach-Satz, „Es liegt nicht an Dir“, wird man von Rihanna so schnell nicht hören. Die Sängerin weiß ganz genau, wer am Scheitern ihrer Beziehungen schuld war:

#🏆 Ein von badgalriri (@badgalriri) gepostetes Foto am 8. Okt 2016 um 19:29 Uhr

„Keiner meiner Ex ist verheiratet oder in einer Beziehung, also darf ich ruhig sagen, ich war nicht das Problem.“

Bäm, das sitzt und strotzt vor Selbstbewusstsein. Sollte das mit Rihanna und Drake nicht klappen, weiß der gute Mann schon heute, wer’s verbockt haben wird... (WD)