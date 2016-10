Heidi Klum präsentiert den Beweis, dass auch sie älter wird

Auch Topmodel Heidi Klum wird älter, wie die 43-Jährige mit einem Foto beweist.

Auf Instagram zeigte sie ihren Fans am Samstag (Ortszeit) ihre Haare - mit einem wichtigen neuen Detail: „Oh mein Gott... ich habe mein erstes graues gefunden“, schrieb Klum. Dazu setzte sie ein Smiley mit großen Augen und roten Wangen - wohl als Zeichen ihres Schocks.

OMG .....just found my first grey 😳 Ein von Heidi Klum (@heidiklum) gepostetes Foto am 8. Okt 2016 um 13:46 Uhr

Ihre Fans reagierten in dem sozialen Netzwerk mit Humor: "Heidi, es ist sicherlich nicht grau, sondern nur sehr, sehr hell", schrieb einer ihrer Follower. Ein anderer notierte: „Das erste graue Haar ist nicht wirklich schlimm - aber was dann so in den nächsten Jahren dazukommt.“ (dpa)