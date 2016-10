Neuer Trend: Mach ein Selfie während du dir Highfive gibst

Klingt einfacher als es ist, man darf nämlich dabei kein Stativ verwenden. Was bedeutet das? Man muss den Selbstauslöser betätigen und das Handy im richtigen Moment in die Luft werfen, sich selbst abklatschen und das Telefon rechtzeitig wieder auffangen.

Twitter-User Seth Schneider ist laut „Mashable“ der Urheber dieses Trends. Er hat voller stolz ein verschwommenes Foto gewtittert: „Heute ist der stolzeste Tag meines Lebens. Ich habe erfolgreich ein Foto von mir beim Highfiven geschossen.“

Today is the proudest day of my life. I successfully took a picture of me high fiving myself pic.twitter.com/tCZ53T5JSx