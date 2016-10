Kunstaktion: Arm durch Loch gesteckt - Tattoo bekommen

In London hat Tattookünstler Scott Campbell unter dem Titel „Whole Glory“ 15 Menschen tätowiert, die keine Ahnung hatten, was sie da unter die Haut bekommen.

Steck da mal deinen Arm durch und schau, was passiert… So, oder ähnlich, lautete das Motto von Scott Campbells Kunstprojekt „Whole Glory“. Der Mann, der in seiner Heimat L.A. üblicherweise Promis wie Penelope Cruz tätowiert, saß dabei hinter einer Wand mit einem Loch. Da steckten die 15 per Verlosung ausgewählten „Kunden“ ihre Arme durch und ließen Campbells Kreativität freien Lauf. Die Ergebnisse können sich sehen lassen... (WD)

WHOLE GLORY LONDON Thank you for your confidence. Last one. Thanks everyone. Going back to sunny California now! #wholeglory #lazarides Ein von scott campbell (@scampbell333) gepostetes Foto am 9. Okt 2016 um 9:03 Uhr

WHOLE GLORY LONDON Thank you for your confidence. #wholeglory #lazarides Ein von scott campbell (@scampbell333) gepostetes Foto am 9. Okt 2016 um 7:34 Uhr

WHOLE GLORY LONDON Thank you for your confidence. #wholeglory #lazarides Ein von scott campbell (@scampbell333) gepostetes Foto am 9. Okt 2016 um 6:21 Uhr

WHOLE GLORY LONDON Thank you for your confidence. #wholeglory #lazarides Ein von scott campbell (@scampbell333) gepostetes Foto am 9. Okt 2016 um 4:52 Uhr

WHOLE GLORY LONDON Thank you for your confidence. Last day tomorrow. See you guys at 10am! #wholeglory #lazarides Ein von scott campbell (@scampbell333) gepostetes Foto am 8. Okt 2016 um 10:52 Uhr