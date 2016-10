Shia LaBeouf hat in Vegas geheiratet - Elvis inklusive

Schauspieler Shia LaBeouf hat in Las Vegas getan, was viele Menschen in Vegas tun: Er hat geheiratet und typisch Las-Vegas-Style das komplette Elvis-Package gebucht.

„Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas.“ Außer man ist ein Filmstar, dem Fotografen auf Schritt und Tritt folgen. So ist die Hochzeit von Shia LaBeouf und Mia Goth in der Glücksspielmetropole nicht unbemerkt geblieben. 700 Dollar (626 Euro) soll die Zeremonie inklusive singendem Elvis-Imitator, Hulatänzerin, Rosenbouquet und allem Pipapo laut der Klatschseite „TMZ“ gekostet haben.

Theodore Wood / Camera Press / picturedesk.com

Der 30-jährige „Transformers“-Star und die um sieben Jahre jüngere Britin haben sich 2012 bei den Dreharbeiten zu „Nymphomaniac: Vol. II“ kennengelernt. Im März ist Goth zum ersten Mal mit einem Verlobungsring gesehen worden. (WD)