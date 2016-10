Darum ist ein roter Pulli das neue Must-Have

Ein Amerikaner in rotem Pulli stellt während des TV-Duells zwischen Donald Trump und Hillary Clinton eine Frage - und wird zur weltweiten Berühmtheit.

"Sup Ladies... The name is Kenny Bone" pic.twitter.com/G6nMLkoYYD — Frank Kaminsky III (@FSKPart3) 10. Oktober 2016

Eher mollig, mit Brille, Schnauzer und einem altmodischen Strickpulli hat Ken Bone eine Frage zur Energiepolitik gestellt: „Welche Schritte werden Sie in der Energiepolitik unternehmen, um unseren Energiebedarf zu decken?“ Seine kluge Frage und seine ruhige besonnene Art haben ihn über Nacht zur Kultikone gemacht.

Auf Twitter hat es Ken Bone über Nacht von 7 Follwern zu 17.000 gebracht, der Hashtag Ken Bone trendet: „Ist es zu spät, ihn zum Präsidenten zu wählen?“, heißt es in den Kommentaren oder: „Ein roter Pulli auf jedem Körper - so bringen wir der Welt Frieden!“, schreibt eine andere Userin.

Auch in den Medien wird Ken Bone abgefeiert. Eine CNN-Nachrichtensprecherin sagt: „Amerika hat sich sofort in ihn verliebt!“ Der so Hochgelobte weiß zwar nicht, wie ihm derzeit geschieht, beweist aber Humor und hat sofort einen guten Tipp für seine neuen Fans bereit: „Wenn ihr euch zu Halloween als meine person verkleiden wollt, dann beeilt euch lieber - der Sweater ist ausverkauft und Schnauzbärte wachsen auch nicht über Nacht!“

Ken Bone nützt seine Popularität nun, um die Amerikaner dazu zu motivieren, wählen zu gehen.

Ö3-Wecker mit Robert Kratky, 12.10.2016 (JK)