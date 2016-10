„Swingset“ führt Thorsteinn Einarsson in die Vergangenheit

Thorsteinn Einarsson ist kein Berg zu hoch, wenn es um seine Musik geht. Das sieht man im Video zu seiner aktuellen Single „Swingset“ ganz deutlich.

„Swingset“ ist die dritte Single aus Thorsteinn Einarssons Debütalbum „1;“. Thorsteinn beschreibt den Song als „eine melancholische Nummer. Die Bedeutung ist zugleich süß, aber auch traurig. Wir haben alle die erste Liebe erfahren, bei mir war es in ganz jungen Jahren eine Freundin. Es war einfach das reinste Gefühl von Liebe, so süß, simpel und unschuldig. Ich glaube, wir vermissen alle hin und wieder dieses simple Leben vom Kindsein. Die Metapher dafür habe ich in der Schaukel gefunden, an der wir uns damals getroffen haben. Im Song geht es um die Geschichte dieser ersten Liebe von mir.“