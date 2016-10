BURGER / Phanie / picturedesk.com

So frühstückt Österreich

Um 7 Uhr 17 sitzen die Österreicher beim Frühstück. Was da auf den Tisch kommt, ob die Österreicher ihre Hände vom Smartphone lassen können und was wir vor dem Frühstück schon alles erledigt haben, das hat jetzt eine Umfrage im Auftrag von Hausbrot.at erhoben.

Das Marmeladebrot ist unter der Woche das Lieblingsfrühstück der Österreicher. Und wenn wir das essen, sitzt die Mehrheit von uns, nämlich 60 Prozent, schon gewaschen, geduscht und angezogen beim Tisch.

Land der Frühstücker

Insgesamt sind wir ein Land der Frühstücker, mehr als 56 Prozent frühstücken täglich. Durchschnittlich frühstücken wir 5,2 Mal pro Woche und davon 5 Mal zu Hause. Nur 7 Prozent frühstücken gar nicht.

Wir sitzen also bei unserem Marmeladebrot und machen was? Kein Klischee, sondern gelebte Realität: Österreichs Frauen sind am morgen viel kommunikativer als die Männer. 44 Prozent der Österreicherinnen und nur 34 Prozent der Männer unterhalten sich gerne beim Frühstück.

Dafür ist das Lesen von Print-Zeitungen bei 35 Prozent der österreichischen Männer sehr beliebt (bei den Frauen nur bei 25 Prozent). Beim Radiohören am Morgen sind sich aber beide einig. 35 Prozent geben an, während des Frühstücks Radio zu hören.

Eier, Eier, Eier zum Wochenende

Szenenwechsel: Wochenende - es ist jetzt 8 Uhr 36. Semmeln, Kornspitz, Wurst, Käse und vor allem Eier in allen Variationen, ob als Eierspeise, Ham and Eggs, weiche Eier oder Spiegelei. So schaut unser Wochenendfrühstück aus. Aber egal, ob Wochenende oder Wochentag: Es gibt etwas, das darf auf keinen Fall am Frühstückstisch fehlen:

Österreicher lieben Kaffee

74 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen trinken zum Frühstück Kaffee – 67 Prozent mit Milch und 29 Prozent nehmen noch Zucker dazu. Ganze 27 Prozent mögen ihren Frühstückskaffee am liebsten schwarz. Bei der Kaffeezubereitung lieben wir es praktisch: 27 Prozent schwören auf den Vollautomaten, 18 Prozent auf den Kapselkaffee und 15 Prozent auf den wieder trendigen Filterkaffee.

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 13. Oktober 2016 (JK)