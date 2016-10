Hitradio Ö3/Martin Domkar

Michael Mittermeier: „Wir dürfen lachen“

Comedian Michael Mittermeier hat im Ö3-Wecker verraten, warum es ihm auch in turbulenten Zeiten nicht schwer fällt, Menschen über Dinge zum Lachen zu bringen, die sie normalerweise ärgern.

In seinem aktuellen, siebenten Programm „Wild“, mit dem er derzeit auch in Österreich unterwegs ist, erzählt Mittermeier von absurden Begegnungen auf Spielplätzen, verrät, was sich bei Barack Obamas G7-Abstecher in den kleinen oberbayerischen Ort Krün tatsächlich zugetragen haben soll - und findet deutliche Worte gegen den Terror, der für ihn auf der Bühne kein Tabu ist.

Genug „Wuchtelmaterial“

„Nur schlechte Kabarettisten brauchen schlimme Themen oder schlimme Zeiten, um gutes Kabarett zu machen. Ich bräuchte das alles nicht. Mir wäre es lieber, wenn die Welt ein bissl netter wär“, so Mittermeier im Ö3-Interview.

Gags, Gags, Gags...

Superstar der Szene

22 Jahre ist es her, dass der studierte Anglist und Politologe seine Magisterarbeit zum Thema „Amerikanische Stand Up Comedy“ vorgelegt hat, und fast genauso lange prägt Mittermeier die Comedy-Szene im deutschsprachigen Raum. Seinen Durchbruch schaffte er 1996 mit dem Soloprogramm „Zapped - Ein TV-Junkie knallt durch“. Es folgten viele weitere, der Komik des Vaterseins ging er mit seinem Buch „Achtung Baby“ auf den Grund, das es auf Platz eins der Bestsellerliste schaffte. Auch in Amerika und Großbritannien stand er schon auf der Bühne.

Michael Mittermeier in Österreich

13. Oktober 2016: Graz

14. November 2016: Salzburg

21. November 2016: Linz

10./11. Jänner 2017: Wien

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 13. Oktober 2016 (CC)