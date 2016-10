Dieses Kussvideo war ein Jahr lang verschollen

Ein leidenschaftlicher Kuss, dann ein Sprung von einer Klippe: Szenen, die ein 19-Jähriger mit seiner Actioncam für die Ewigkeit festhalten wollte. Doch beim Sprung ins Wasser geht die Kamera verloren.

Gefunden wurde sie Monate später von einem Taucher, der für einen befreundeten Paddleboarder namens Vladimir Bulbakh nach einem ebenfalls an der selben Stelle verschollenen Gadget Ausschau gehalten hat. Als sich herausstellt, dass die Kamera nicht ihm gehört, macht sich Bulbakh im Netz auf die Suche nach dem Pärchen, dass auf dem Video zu sehen ist. „Glaubt an Wunder!“, schrieb er auf Instagram unter den kurzen Clip.

„Ich schreibe diese Nachricht mit einem Lächeln im Gesicht, weil ich mir vorstelle, was der Typ in dem Video gefühlt haben muss“, so Bulbakh weiter. „Wenn ihr ihn kennt: Sagt ihm, dass eine Überraschung auf ihn wartet!“

Und tatsächlich: In Sankt Petersburg, 9.600 Kilometer entfernt vom Fundort der Kamera, melden sich Denis Zaychuk und seine Freundin Anna Panina, die mittlerweile verlobt sind.

„Wer hätte gedacht, dass einer unserer ersten Küsse so bekannt werden würde?“, freut sich Anna im Interview mit der „Siberian Times“.

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Olivia Peter und Peter L. Eppinger, 12. Oktober 2016 (CC)