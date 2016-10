Baby mit 50: Janet Jackson bestätigt Schwangerschaft

Nach monatelangen Gerüchten hat US-Sängerin Janet Jackson ihre Schwangerschaft bestätigt.

„Wir danken Gott für diesen Segen“, sagte die Musikerin dem Magazin „People“ in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht und zeigte sich auf einem Foto bereits mit großem Babybauch.

