Harrison Fords Beinbruch kostet 1,8 Millionen Euro

Ein Londoner Gericht hat die Produktionsfirma Foodles Production nach dem Beinbruch des US-Schauspielers Harrison Ford bei Dreharbeiten für den jüngsten „Star Wars“-Film zu einer Geldstrafe von 1,6 Millionen Pfund (1,77 Millionen Euro) verurteilt.

Die Anwälte der Disney-Tochter hatten zuvor Sicherheitsmängel am Set eingeräumt, die Mängel aber nicht als so gravierend angesehen wie vom Kläger geschildert.

© Lucasfilm Ltd. & TM. All Right Reserved.