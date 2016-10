Warner

„Harry Potter“-Spin-off: Fan-Event im Livestream

Mitte November kommt der erste Teil der „Harry Potter“-Spin-off-Reihe „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ in die Kinos. Um die Vorfreude anzuheizen findet am Donnerstagabend ein großer Fan-Event statt.

Ab 22.30 Uhr lädt die Filmfirma Warner Bros. zu „A Return to J.K. Rowling’s Wizarding World“. In London und Los Angeles werden Teile der Filmcrew Fans Rede und Antwort stehen. Starten wird der Event mit einem vierminütigen Special, das viel neues Material aus dem Film von David Yates enthalten wird.

Für alle, die den Event verpassen, wird eine Zusammenfassung als Wiederholung laufen.

„Fantastic Beasts and Where to Find Them“ startet am 18. November in den heimischen Kinos.

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Olivia Peter und Peter L. Eppinger, 13. Oktober 2016 (CC)