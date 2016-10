J.K. Rowling kündigt noch mehr Filme an

Bei einem Live-Event in London mit und Darstellern ihres neuen Films hat „Harry Potter“-Autorin J.K. Rowling ihren Fans ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gemacht und neue Filme angekündigt.

50 Minuten lang standen die Produzenten und Schauspieler von „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ ihren Fans Rede und Antwort. Die große Überraschung kam zum Schluss, als J.K. Rowling persönlich auftrat und verriet: „Wir wussten von Anfang an, dass es mehr als einen Film geben würde. [...] Nun habe ich eine ordentliche Planung gemacht. Wir sind ziemlich sicher, dass es fünf Filme werden.“

Die Ankündigung kam auch für die Schauspieler am Podium überraschend. Eddie Redmayne, der im Film die Hauptfigur Newt Scamander spielt, wusste bis dahin noch nicht, dass es mehr als drei Filme geben würde.

„Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ ist in New York mehrere Jahrzehnte vor den „Harry Potter“-Abenteuern angesiedelt. Regie führt David Yates, der auch schon bei vier „Harry Potter“-Filmen für die Regie verantwortlich war. Der erste Film des „Harry Potter“-Spin-Offs kommt am 18. November in die österreichischen Kinos. (WD)

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 14. Oktober 2016