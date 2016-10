Ein Abenteuer als Geschenk: Sohn und Mutter auf großer Reise

Es ist eine ganz spezielle Reise, die der US-Amerikaner Barton Brooks mit seiner Mutter Carla unternimmt. Gemeinsam reisen sie durch 20 europäische Städte.

Seit gut einer Woche sind sie unterwegs. Derzeit sind sie in Paris. Sie besuchen Disneyland, betrachten den Eiffelturm, und probieren Kuchen in kleinen Pariser Bäckereien. Und weitere Städte werden folgen.

Mom at the Louvre - it's like having a three year old - she'll do whatever I say!! #paris #cheesytourist Ein von Carla Brooks (@thelittlegirlfromkamas) gepostetes Foto am 7. Okt 2016 um 8:09 Uhr

20 Ziele

Schon immer war sie auf der Suche nach Abenteuern, erzählt ihr Sohn Barton Brooks. Als Jugendliche reiste sie allein, später gemeinsam mit ihrem Ehemann und den drei Kindern. “Sie wollte das Leben immer ein bisschen strahlender gestalten. ‚Los, wir unternehmen eine Reise!‘, hat sie immer gesagt. Es war immer Zeit für eine kleine Reise. Das war ihre Lebenseinstellung“, erzählt er in einem Video auf seinem Reiseblog „The Little Girl from Kamas“.

Sie sei immer für die anderen da gewesen, erzählt Brooks. Vor allem für ihren Ehemann. Als er einen Herzinfarkt erlitt, wurde er zum Pflegefall. Carla Brooks kümmerte sich von nun an 20 Jahre lang um ihn. Vor einem Jahr verstarb er. Jetzt möchte Barton mit seiner Mutter und einem Freund eine Reise unternehmen: 20 Städte. Für jedes Jahr, in dem sie sich um ihren Ehemann gekümmert hat.

Like I said previously - if you make a face when you're taking a picture saying "cheese", she'll copy you... it's quickly becoming my favorite thing!! #monkeyseemonkeydo Ein von Carla Brooks (@thelittlegirlfromkamas) gepostetes Foto am 5. Okt 2016 um 12:50 Uhr

„Für mich ist es eine Chance, mit meiner Mum herumzureisen. Ich möchte sehen, ob sie ihre Abenteuerlust wiederentdecken kann, die verloren gegangen ist, weil sie sich um alle anderen gekümmert hat.“

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Olivia Peter und Peter L. Eppinger, 14. Oktober 2016 (JW)