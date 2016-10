Olivia Wilde bringt Tochter Daisy Josephine zur Welt

Die US-Schauspieler Olivia Wilde (32) und ihr Lebensgefährte und Kollege Jason Sudeikis (41) sind wieder Eltern geworden.

Auf Instagram gab Wilde am Samstag die Geburt von Töchterchen Daisy Josephine mit einem Foto des Babys bekannt.

There goes the neighborhood. Daisy Josephine Sudeikis. Born, like a boss, on #internationaldayofthegirl. ❤️ Ein von Olivia Wilde (@oliviawilde) gepostetes Foto am 15. Okt 2016 um 12:24 Uhr

Sie sei am „International Day Of The Girl“ geboren worden, schrieb sie dazu. Der von den Vereinten Nationen initiierte Mädchentag wird jeweils am 11. Oktober begangen.

The moment I said "he's a good kid from a m.A.A.d city..." and the crowd got so insanely (appropriately) loud I couldn't hear myself speak, and just hoped the kids in the front row were prepared to catch a baby. #globalcitizen #kendricklamar Ein von Olivia Wilde (@oliviawilde) gepostetes Foto am 25. Sep 2016 um 15:20 Uhr

Wilde („Her“, „Cowboys & Aliens“) und Sudeikis („Wir sind die Millers“) hatten sich 2011 bei Dreharbeiten kennengelernt. Ihr gemeinsamer Sohn Otis ist zweieinhalb Jahre alt.

#tbt summer boat ride with my OG and my any-day-now G. ✌️ Ein von Olivia Wilde (@oliviawilde) gepostetes Foto am 29. Sep 2016 um 21:13 Uhr

(apa)