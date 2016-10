EXPA / APA / picturedesk.com

Warum Ski-Star Veith auf den Start in Sölden verzichtet

Sie habe nach ihrer langen Zwangspause gemerkt, dass sie noch mehr Zeit brauche, schrieb die Super-G-Olympiasiegerin von 2014. Sie tue aber alles, um „ganz bald“ wieder in den Weltcup zurückzukehren.

Die österreichische Skirennfahrerin Anna Veith ist nach ihrer einjährigen Verletzungspause noch nicht fit genug für einen Start beim alpinen Saisonauftakt am Samstag in Sölden. Das gab die 27-Jährige, die unter ihrem Mädchennamen Fenninger zweimal den Gesamtweltcup gewonnen hatte, am Sonntag via Facebook bekannt.

Die Gesamtweltcupsiegerin von 2014 und 2015 hatte sich am 21. Oktober 2015 bei einem Trainingssturz auf dem Rettenbachferner im rechten Knie das vordere Kreuzband, das rechte Seitenband, den Innen- und Außenmeniskus sowie die Patellarsehne gerissen, die vergangene Saison verpasst und seitdem am Comeback gearbeitet.

(dpa/ Anastasia Lopez)