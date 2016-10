Beyonce spielt blutend ihr Konzert zu Ende

Selbst Blut kann sie nicht vom Singen abhalten: R&B-Star Beyonce hat sich bei einem Benefizkonzert in New York das Ohrläppchen aufgerissen und trotzdem weitergesungen.

US-Medien veröffentlichten am Sonntag (Ortszeit) Videos von dem Auftritt am Vorabend. Dort ist zu sehen, wie die 35-jährige Musikerin während des Singens am Ohr blutet. Beyonce wischt sich das Blut ab und singt dabei weiter.

Beyoncé continuing to perform after her earring ripped from her ear and started bleeding. A true performer. pic.twitter.com/FvyICuxVAb — ㅤ (@TheDailyBey) 16. Oktober 2016

Beyonces Haare dürften sich bei dem Auftritt an einem ihrer zahlreichen Ohrringe verfangen und den Ohrring abgerissen haben.

(dpa/WD)