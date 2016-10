Diskussion um automatisches Trinkgeld

Zwei Restaurants in der Wachau sorgen für Diskussion. Sie verlangen automatisch Trinkgeld. Die Wirte schlagen zehn Prozent des Preises der konsumierten Waren auf die Rechnung auf.

Je höher die Preise in einem Restaurant, desto geringer das Trinkgeld, so lautet ein ungeschriebenes Gesetz unter Kellnern. Zwei bis drei Prozent Trinkgeld seien derzeit üblich in der gehobenen Gastronomie, berichtet Hartmuth Rameder von der Hofmeisterei Hirtzberger in Weißenkirchen. Das sei, vor allem, weil das Trinkgeld auch noch mit dem Küchenpersonal geteilt werde, relativ wenig, argumentiert Rameder. Um die Wertschätzung der Arbeit von Koch oder Kellner auch finanziell auszudrücken, werden hier seit 1. September zehn Prozent Trinkgeld auf die Rechnung aufgeschlagen, berichtet die Gratiszeitung „Heute“. Mehr dazu in noe.ORF.at.

Sonja Marzoner / dpa / picturedesk.com

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Olivia Peter und Peter L. Eppinger, 17. Oktober 2016 (CC)