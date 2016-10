Das musst du über CETA wissen

CETA ist die Abkürzung für das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Kanada.

Es steht für „Comprehensive Economic and Trade Agreement“ (Umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen). Die technischen Verhandlungen begannen 2009, beendet wurden sie 2014. Am 27. Oktober soll Ceta unterzeichnet werden.

Ziel des Abkommens ist es, durch den Wegfall von Zöllen und „nichttarifären“ Handelsbeschränkungen, wie unterschiedlichen Standards und Normen, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln.

Drei wichtige Fragen zu CETA

Die EU ist für Kanada nach den USA der zweitwichtigste Handelspartner. CETA gilt auch als Blaupause für das geplante Freihandelsabkommen der EU mit den USA (TTIP), das den weltgrößten Wirtschaftsraum mit rund 800 Millionen Verbrauchern schaffen würde. Kritiker sehen durch beide Abkommen unter anderem demokratische Grundprinzipien ausgehöhlt.

Sondertreffen der EU-Handelsminister

Die EU-Handelsminister treffen sich am Dienstag in Luxemburg, um über das geplante Freihandelsabkommen zu sprechen. Eigentlich sollten sie dem EU-Fahrplan zufolge bei der Sonderkonferenz einstimmig grünes Licht für den Vertrag geben. Doch nachdem die belgische Region Wallonie sich gegen CETA positioniert hat, kann das Land nicht zustimmen.

Möglicherweise wird daher - falls nicht ein Sinneswandel der wallonischen Regionalregierung in letzter Minute erfolgt - am Dienstag gar keine Abstimmung erfolgen. Dann läge der Ball bei den EU-Staats- und Regierungschefs, die sich am Donnerstag und

