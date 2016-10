Justin Bieber mietet ein sündteures Anwesen in London

Egal wie viel Miete du zahlst - Justin Bieber zahlt mehr. Der Sänger hat sich Medienberichten zufolge in ein Anwesen im Norden Londons verliebt. Kostenpunkt: 120.000 Euro im Monat.

Justin Bieber wird in Zukunft nicht nur in Los Angeles Party machen. Der 22-Jährige wird einen Teil seines Lebens in London verbringen. Dort hat der Sänger ein eindrucksvolles Anwesen entdeckt und gemietet.

CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP / picturedesk.com

Das Haus mit 15 Schlafzimmern wurde im Jahr 1910 erbaut, bietet allerdings jeden erdenklichen Luxus. Ein Indoorpool lädt ebenso zum Relaxen ein wie das Privatkino. Das 2006 generalsanierte Anwesen bietet zudem einen Outdoorpool und einen Tennisplatz, berichtet die „Daily Mail“ online. (WD)