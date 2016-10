Katholischen Jugend Österreich

72 Stunden ohne Kompromiss: Geschafft!

Es war eine Herausforderung mit Sinn und Wirkung: Von Mittwoch bis Samstag haben 4.000 Jugendliche im ganzen Land die bisher vielleicht intensivsten 72 Stunden ihres Lebens verbracht!

„72 Stunden ohne Kompromiss“ Die größte Jugendsozialaktion Österreichs - heuer bereits zum achten Mal.

4.000 junge Leute zwischen 14 und 24 - ehrenamtlich im Einsatz an 350 Orten im ganzen Land.

Eine Aktion der Katholischen Jugend, der youngCaritas und Hitradio Ö3.

„Wo braucht jemand in der eigenen Umgebung Hilfe?“, „Was können wir konkret dafür tun, damit alle miteinander in Österreich gut leben können?“ Als Antwort auf diese Fragen haben die Jugendlichen an 350 Schauplätzen angepackt: Sie haben zum Beispiel eine Wärmestube für Obdachlose saniert, einen Gemeinschaftsgarten für Asylwerber und Anrainer zur Begegnungszone gemacht, Kleider oder Lebensmittel für obdachlose Menschen gesammelt und älteren oder kranken Leuten bei Alltagsarbeiten geholfen. 72 Stunden hatten sie für ihre ganz persönlichen Sozialprojekte Zeit und waren dementsprechend hochmotiviert am Werk.

72 Stunden - live im Hitradio Ö3

Für diesen Einsatz war das Hitradio Ö3 auch heuer wieder die ganz große Bühne. Robert Kratky war auf Tour, hat sich von den Projekten gemeldet und seine Eindrücke und Erlebnisse mit ganz Österreich geteilt. Zum Beispiel die aus...

Lanzendorf

Knapp vor dem 72h-Finale werden Robert hier in der Caritas-Tagesstätte für Menschen mit Behinderung schon perfekt ausgemalte Wände präsentiert - aber es bleibt noch einiges zu tun...

Oberwart

Hier hat Robert miterlebt, wie Jugendliche Lebensmittel für die Team Österreich Tafel einsammeln - ganz nach dem Motto:

Früh aufstehen in Graz

Während ein guter Teil Österreichs noch geschlafen hat, ist in Graz schon gearbeitet worden. Robert Kratky war dabei:

Eines hat Robert dabei gelernt: Handwerken ist keine reine Männersache, in Graz schon gar nicht:

Next stop: Neumarkt in der Steiermark

Im Senioren- und Pflegewohnhaus St. Katharina hat Robert miterlebt, mit welcher ganz speziellen Idee eine Jugendgruppe die Lebensqualität von dementen Menschen verbessern kann:

Weiter geht’s in die Steiermark: Mit dem erste Schnee!

Am nächsten Morgen dann: Live in Linz

In der Dompfarre in Linz hat Robert Kratky das gemacht, was er am besten kann - er hat aufgeweckt:

Er ist natürlich zum Frühstück geblieben und hat mit den jungen Helfern über ihren Einsatz gesprochen:

Im Einsatz beim und für das „Help Mobil“:

Robert auf 72h-Tour: Los geht’s in Ried im Innkreis

Gleich geht’s rein in den Sozialmarkt „G’schäftl“:

Das aussagekräftige Motto der Aktion:

Promis unterstützen „72 Stunden ohne Kompromiss“

Thorsteinn Einarsson... ...spricht seinen Respekt für die Bereitschaft, sich 72 Stunden lang für andere einzusetzen, aus.

Lemo... ...bedankt sich für den großartigen, selbstlosen Einsatz der Jugendlichen.

Virginia Ernst... ...freut sich über die Unterstützung für soziale Projekte.

Norbert Schneider... ...streicht die Wichtigkeit von sozialem Engagement heraus und betont, wie wichtig die Vielfalt für unsere Gesellschaft ist.

„72 Stunden ohne Kompromiss“ online

