Hitradio Ö3/Martin Domkar

Wanda: So wild war die „Bussi-Kreuzfahrt“

Immer wieder „Amore“: Wanda haben seit ihrem so betitelten Debüt wirklich viel Liebe von den Fans erfahren - und auch selbst jede Menge Bussis verteilt.

Wanda-Frontmann Marco Michael Wanda und seine Mannen sind gerade von der „Bussi-Kreuzfahrt“ zurück gekommen, die sie von Genua über Barcelona und Marseille zurück in die italienische Hafenstadt geführt hat. Mit an Bord waren 250 Fans, die sich unter die 3.000 Touristen auf der „MSC Splendida“ gemischt hatten. „Ich kann egal bei welchem Wetter und egal bei wie viel Promille immer noch die Kabine finden“, resümiert der Sänger das Abenteuer auf hoher See.

Das war die Kreuzfahrt

Ist Marco noch Single?

Warten auf das dritte Album

Dass Wanda eine hervorragende Liveband sind, davon konnten sich im April 12.000 Menschen in der ausverkauften Wiener Stadthalle überzeugen.

Um sich nun sozusagen bei den Anhängern zu revanchieren, veröffentlicht das Quintett mit „Amore meine Stadt“ am 21. Oktober eine CD mit DVD bzw. Blu-ray, für die der Auftritt mitgeschnitten wurde. Das Live-Dokument dient dabei sowohl als Vorbote auf das kommende dritte Album, das in weniger als einem Jahr erscheinen soll, als auch für die anstehenden Österreichkonzerte im Dezember.

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 19. Oktober 2016 (CC)