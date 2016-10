Tupac könnte posthum in Rock and Roll Hall of Fame einziehen

US-Rapper Tupac Shakur könnte 20 Jahre nach seinem Tod in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen werden. Er ist unter den 19 Kandidaten, die am Dienstag von den Veranstaltern verkündet wurden.

Everett Collection / picturedesk.com

Auf der Liste der Nominierten finden sich weiters u.a. Popstar Janet Jackson, Folklegende Joan Baez sowie die Bands Pearl Jam, Depeche Mode, Kraftwerk und Steppenwolf.

Fans sowie ein Gremium aus rund 600 Künstlern, Historikern und Vertretern der Musikbranche entscheiden nun, welche Sänger und Bands im Dezember endgültig in die berühmte Hall of Fame in Cleveland (US-Bundesstaat Ohio) aufgenommen werden. Um infrage zu kommen, müssen mindestens 25 Jahre seit der ersten Veröffentlichung vergangen sein. (APA/Reuters/CC)