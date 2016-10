Musik für Katzen erobert die Charts

Katzen, die schnurrend vor dem Lautsprecher sitzen? Das verspricht David Teie. Der Cellist, der am National Symphony Orchestra in Washington spielt und an der Universität von Maryland lehrt, hat eine CD mit Klängen speziell für Katzenohren veröffentlicht - und die ist ein echter Hit.

Hohe Harfenläufe, an zwitschernde Vögel erinnernd, unterlegt mit einer Art computergeneriertem Katzenschnurren als Bass. Die Werke mit Namen wie „Rusty’s Ballad“ oder „Cozmo’s Air“ gehen für Menschenohren als esoterisch angehauchte New Age-Musik auf Harfe, Cello oder Geige durch. Für manche Katzen jedoch bedeuten sie offenbar Wonne und Entspannung pur.

Das besagt zumindest eine Studie, die 2015 im Fachjournal „Applied Animal Behaviour Science“ veröffentlicht wurde: 77 Prozent der Katzen zeigten positiv-erregte oder entspannte Reaktionen auf die Katzenklänge.

Around 70% of felines react positively to cat music and only one company exists that makes it: us. #MusicforCats pic.twitter.com/64MP328nOa