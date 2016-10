Das süßeste Geschenk zu Adeles fünfjährigem Jubliäum

Fünf Jahre sind Adele und Simon Konecki zusammen. Für den Jahrestag hat er sich eine ganz besondere Überraschung einfallen lassen.

Bei Adeles Konzert in Nashville, Tennessee, wurde wie bei jedem anderen ihrer Konzerte Konfetti in die Luft geschossen. Diesmal war aber etwas anders...

Adele's boyfriend celebrated their fifth year anniversary by replacing Adele's regular white confetti to love notes he wrote 😍 pic.twitter.com/7gtaKcjvwp