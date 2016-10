Notlandung von Fenerbahce Istanbul nach Vogelschlag

Wenn sich die Flugbahnen eines Vogels und eines Flugzeugs kreuzen, kann das fatal enden. Für das Fußballteam von Fenerbahce Istanbul bedeutete eine derartige Kollision am Mittwoche eine Notlandung.

Kafilemizi Manchester'a götüren uçağın camına kuş çarpması nedeniyle, uçak Budapeşte'ye zorunlu iniş yaptı. Endişe verici bir durum yok. pic.twitter.com/tYhUWp2omJ — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 19. Oktober 2016

Nach dem Aufprall eines Vogels an der Scheibe des Cockpits registrierten die Piloten des Charterflugs der Fluglinie Borajet einen Abfall des Kabinendrucks. Der Flug von Istanbul nach Manchester musste um 12:15 Uhr in Budapest einen ungeplanten Zwischenstopp einlegen. Das Team war auf dem Weg zum Europa-League-Match gegen Manchester United am Donnerstag. Fenerbahce Istanbul informierte via Twitter seine Fans von dem Vorfall, betonte aber, dass es keinen Grund zur Sorge gegeben habe. Der Flug wurde mit einem Ersatzflugzeug fortgesetzt.

