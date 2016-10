Hitadio Ö3/Walter Dunger

Dominic Thiem: Kann man Erfolg lernen?

Österreichs aktuell bester Tennisspieler hat im Ö3-Wecker das Buch seines Langzeit-Coaches Günter Bresnik vorgestellt. „Die Dominic-Thiem-Methode“ nennt sich das rund 200 Seite starke Werk - Untertitel: „Erfolg kann man lernen“.

Bresnik erzählt darin die Geschichte der Karriere seines Lieblingsschülers, in der er die gesamte Zeit über bzw. bisher 14 Jahre lang an dessen Seite war. Der 55-Jährige verrät im Buch aber auch seine Erfolgsprinzipien, sie sollen außer auf dem Tennisplatz auch im Alltagsleben und im Beruf helfen.

Dominic Thiem und Günter Bresnik im Ö3-Wecker-Talk

Es geht aufwärts

Nach seiner Absage für das Masters-1000-Turnier in Shanghai wegen einer fiebrigen Erkältung und zuletzt auch wieder aufgetretenen Knieschmerzen war Dominic Thiem in den vergangenen Wochen nicht in Höchstform. Mittlerweile ist der 23-jährige Niederösterreicher jedoch wieder im Training und freut sich auf seinen Einsatz beim Erste Bank Open in Wien kommende Woche.

