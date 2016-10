Irres Video: Auto fährt Mann davon

Ein Video, das von der Schweizer Polizei auf Facebook veröffentlicht worden ist, sorgt im Netz für Aufregung. Darauf zu sehen: Ein Mann der auf der Autobahn seinem Auto hinterherläuft.

Das Video beginnt zunächst ganz harmlos: Autos fahren über die Autobahn, ein ganz normaler Nachmittag. Doch plötzlich rollt ein Auto von der Seite langsam über die Straße - und ein Mann rennt dem Auto hinterher, mitten über die Autobahn. Der Wagen prallt schließlich in eine Leitplanke, rollte dann auf die andere Seite, der Mann weiter hinterher. Mehrere Autos und LKWs können im letzten Moment noch stoppen. Der Mann bleibt unverletzt.

Die Neuenburger Polizei veröffentlichte das Video am Donnerstag mit dem Text: „Wenn das Leben an einem seidenen Faden hängt!“ Der Clip wurde in kürzester Zeit über 200.000 Mal angeschaut und über 3.000 Mal geteilt.