Colmar

Skimode - bunt war gestern

Die Skisaison geht los und wer neues Equipement braucht, hat jetzt die größte Auswahl. Und was heuer dafür spricht, die Skisachen möglichst früh zu kaufen: Heuer ist in, was auch abseits der Piste angesagt ist.

Die Zeiten der sehr bunten, knalligen, auffälligen Skimode sind vorbei. Neonfarben sieht man maximal in Details wie Zippern und über die Knallfarben hat sich ein Filter gelegt. Die Skimodefirmen haben sich bei den Farben an den aktuellen Trends aus der Freizeitmode orientiert.

Am Berg ist heuer das in, was wir auch in der Freizeit tragen wollen, ohne darin auszusehen, als kämen wir gerade vom Aprés Ski. Niemand will viel Geld für Jacken ausgeben, die man nur 2-3 Mal während des Jahres beim Skifahren tragen kann.

Bunt ist out

Erdig und gedeckt, so die Schlagwörter. Skijacken- und Hosen in dezentem Orange, Weinrot, Blau, Tannengrün, Grau und ein starkes Comeback feiert Schwarz in der Skimode. Heuer gibts bei allen Firmen wieder eine richtig große Auswahl an schwarzen Jacken, die man auch am Weg ins Büro oder in der Stadt tragen kann.

Bei den Schnitten bleibt das, was sich schon die letzten Jahre eingeschlichen hat: Die Jacken sind körpernah, bei den Mädels tailliert geschnitten. Die Hosen gerade oder eng. Auch bei den Snowboardern sind die Teile nicht mehr weiter als nötig. Der Baggystyle der Hosen ist jedenfalls vorbei.

„Ö3-Supersamstag“ mit Thomas Kamenar, 22. Oktober 2016