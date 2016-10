Lisa Simspson oder Jesus? Künstlerin verschandelt Statue

Eine ungelernte Bildhauerin durfte eine kaputte Marienstatue samt Jesuskind in der kanadischen Stadt Sudburyr estaurieren.

Nachdem die Statue immer wieder von Vandalen beschädigt worden ist, hat die ortsansässige Künstlerin und Hobby-Bildhauerin Heather Wise ihre Hilfe angeboten. Aber ihr Werk hat ihr nicht nur böse Kommentare von Kirchgängern eingebracht, sondern auch weltweiten Spott.

Ein orangefarbener Kopf mit großer Nase und riesigen Nasenlöchern, außerdem hat das Jesuskind ziemliche Glubschaugen und trägt eine Art Krone. Auch Priester Gerard Lajeunesse muss zugeben, dass die Arbeit „ein schockierender Anblick“ ist.

