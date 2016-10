Schnecke Jeremy soll im Netz verkuppelt werden

Wissenschaftler sind auf der Suche nach einer Partnerin für Schnecke Jeremy und haben die Netzgemeinde um Hilfe gebeten.

Das Tier wurde auf einem Komposthaufen im Südwesten Londons gefunden. Auf den ersten Blick sieht Jeremy wie eine ganz gewöhnliche Schnecke aus. Aber er ist eine echte Ausnahmeerscheinung, sein Schneckenhaus ist gegen den Uhrzeigersinn gedreht - also spiegelverkehrt zu seinen Artgenossen.

„Das ist ein aufregender Fund - seit über 20 Jahren erforsche ich Schnecken, aber so ein Exemplar habe ich noch nie gesehen“, so Dr. Angus Davison, Professor für Evolutionsgenetik an der University of Nottingham. Unter dem Hashtag #snaillove wird nun im Netz nach einer passenden Partnerin gefahndet.

Can you help Jeremy the 'lefty' snail find love? Get into your garden and if you find a snail like him we want to hear from you #snaillove pic.twitter.com/pY3nbx0pig — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) 21. Oktober 2016

„Wir wollen die DNA des Tieres erforschen um herauszufinden, ob er das Resultat eines Enwicklungsfehlers ist oder ob das ein echtes vererbtes Merkmal ist“, erklärt Dr. Davison. „Schnecken sind Hermaphroditen, das heißt sie können sich auch ohne Partner reproduzieren. Das machen sie aber nicht besonders gerne und von unserem Standpunkt aus wäre das genetische Material von einem Nachwuchs von zwei linksdrehenden Schnecken viel wertvoller für uns.“ (CC)