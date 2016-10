Scarlett Johansson verkauft Popcorn in Paris

Riesenandrang im Szeneviertel Marais: Hunderte Menschen haben in Paris vor dem neuen Popcorn-Shop von Hollywood-Star Scarlett Johansson am Samstag Schlange gestanden.

Zunächst war die Enttäuschung groß, denn die Hollywood-Diva ließ sich lange Zeit gar nicht blicken. Später war sie dann doch hinter dem Verkaufspult zu sehen, mit Schürze und einem blau-weißen Marinepulli, berichtete die Regionalzeitung „Le Parisien“.

This Halloween I'm going as an incredibly excited Scarlett Johansson at the opening of her Paris popcorn shop #blissful 🌽 pic.twitter.com/fTAyVALX7k