Taylor Swift singt erstmals den Hit ihres Ex-Freundes live

Im Rahmenprogramm des Formel-1-Rennens in Austin hat Taylor Swift erstmals jenen Song live aufgeführt, den sie für ihren Ex Calvin Harris geschrieben hat.

„This Is What You Came For“ ist nach dem Liebes-Aus von Taylor Swift und Calvin Harris als angeblicher Trennungsgrund in die Schlagzeilen geraten - oe3.ORF.at hat berichtet. Beim Formel-1-Grand-Prix von Austin hat Swift die Nummer nun erstmals öffentlich aufgeführt. „Als Songwriterin ist es das belohnendste Gefühl, etwas zu schreiben und dann von einem Publikum zurückgesungen zu bekommen - das ist die coolste Sache der Welt.“ WD