Til Schweiger filmt Chris Martins Auftritt mit Apple und Moses

Bei einem Charity-Event ist Coldplay-Sänger Chris Martin nicht nur mit Musiksuperstars aufgetreten. Auch seine Kinder haben gezeigt, was in ihnen steckt.

Das Lineup war hochkarätig: Beck, Chris Martin, Red Hot Chili Pepper Chad Smith und einige andere Topmusiker haben sich in Malibu versammelt, um Geld für eine Charity-Organisation zu sammeln. Unter den Gästen: Til Schweiger. Der deutsche Filmstar hatte bei dem denkwürdigen Abend sein Handy dabei und hat einfach draufehalten, als Chris Martin seine Kinder auf die Bühne holte.

Tochter Apple gab „Just A Little Bit Of Your Heart“ von Ariana Grande zum Besten:

Sohn Moses suchte sich für seinen Auftritt „House Of Gold“ von den Twenty One Pilots aus:

Gemeinsam mit den anderen Superstars sang Chris Martin unter anderem „Surfin’ U.S.A.“ von den Beach Boys. Chad Smith postete eine Aufnahme des Auftritts mit dem Kommentar „Meine neue Boyband“. (WD)