Wong Maye-E / AP / picturedesk.com

Kurioses vom Tennis: Haarschnitt beim Seitenwechsel

Svetlana Kusnezova hat beim WTA-Finale in Singapur nicht nur zum Schläger gegriffen. Bei einem Seitenwechseln hat die Russin zur Schere gegriffen - mit Erfolg.

Weil ihr die Haar bei jeder Vorhand ins Gesicht geschlagen haben, hat sich Svetlana Kusnezova zu einem drastischen Schritt entschlossen und bei einem Seitenwechsel einfach ihren Zopf abgeschnitten:

🙋🏼🙋🏼🙋🏼sometimes you gotta do it not by best hairdressers 🙄🙄🙄 and not at best time ✂️✂️✂️..иногда приходится подстригаться не у лучших мастеров 🙄🙄🙄🙄и не в лучшее время Ein von Светлана Кузнецова/Kuznetsova (@svetlanak27) gepostetes Video am 24. Okt 2016 um 8:22 Uhr

Eine Maßnahme, die sich ausgezahlt hat. Kusnezova hat im Duell gegen die Polin Agnieszka Radwanska gesiegt. In einem Interview nach dem Spiel hat die 31-Jährige Russin dann erklärt, dass sie während der Partie einfach die Prioritäten abgewogen habe: „Ich habe mir gedacht, okay, was ist jetzt wichtiger - meine Haare, die ich wachsen lassen kann, oder das Match?“ Die Entscheidung ist ihr dann leicht gefallen. (WD)