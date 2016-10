Im Internet macht derzeit ein Bild die Runde, das auf den ersten Blick einen Elefanten zeigt. Ganze 16 Tiere haben sich hier allerdings insgesamt versteckt. Wie viele findest du?

Fünf Tiere lassen sich relativ leicht ausmachen: der Elefant, der Esel, der Hund, die Katze sowie eine kleine Maus. Aber was ist mit den anderen? Was kannst du alles entdecken?

Hier geht es zur Auflösung

There are 16 animals in this pic. Can you find them? pic.twitter.com/5MyrNvcxv4