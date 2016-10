Katy Perry schenkt Hillary Clinton zum Geburtstag ihre Stimme

Sängerin Katy Perry hat einen Tag vor US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton Geburtstag. Gefeiert hat sie beide Festtage mit ihrer Stimmabgabe.

In den USA findet eigentlich erst am 8. November die Präsidentschaftswahl statt. Wer will, hat aber schon jetzt die Möglichkeit, seine Stimme abzugeben. Katy Perry hat diese Chance genützt, um Hillary Clinton zu ihrem Geburtstag am 26. Oktober zu gratulieren. In Stars & Stripes gekleidet schritt die Sängerin an ihrem 32. Geburtstag (25. Oktober) zur Stimmabgabe:

GAVE MYSELF THE BEST BIRTHDAY PRESENT EVER BY VOTING TODAY❗️Wish @hillaryclinton a Happy Birthday tomorrow with your EARLY vote. Check www.rockthevote.com to see where your poll is. 🎂🎁🇺🇸 #HBDTOME #HAPPYBIRTHDAYHILLARY #SCORPIOSISTERS Ein von KATY PERRY (@katyperry) gepostetes Video am 25. Okt 2016 um 19:07 Uhr

„Ich hab mir selbst das schönste Geburtstagsgeschenk aller Zeiten gegeben, indem ich heute gewählt habe! Wünscht morgen Hillary Clinton mit eurer vorzeitigen Stimmabgabe einen glücklichen Geburtstag“, schrieb Perry zum Video ihres Urnengangs auf Instagram. (WD)