Bob Dylan nimmt Literaturnobelpreis an

2 Wochen nach der Verleihung des Literaturnobelpreises kündigt Bob Dylan nun an den ihm verliehenen Preis anzunehmen.

Am 13. Oktober wurde dem US-Sänger der Literaturnobelpreis verliehen, der mit acht Millionen Kronen, also umgerechnet knapp einer Million Euro, dotiert wurde. Wie nun die schwedische Nobelpreisakademie berichtet, will der US-Songwriter den Preis annehmen.

DOMENECH CASTELLO / EPA / picturedesk.com

Laut der britischen Tageszeitung „Daily Telegraph“ will der 75-jährige Gewinner den Preis auch persönlich entgegen nehmen und zur Zeremonie nach Stockholm reisen, sofern das möglich ist. Über die Verleihung des Preises an ihn zeigt sich Dylan mit den Worten „Das ist schwer zu glauben“ und „Wer hätte etwas Ähnliches zu träumen gewagt?“ zu tiefst beeindruckt. (APA/JP)