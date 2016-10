Am ESC 2017 in Kiew nehmen 43 Länder teil

Am Eurovision Song Contest 2017 in der Ukraine nehmen 43 Länder teil. Nach einer einjährigen Pause seien im kommenden Jahr auch Portugal und Rumänien wieder beim ESC mit von der Partie, teilte die European Broadcasting Union am Montag in Genf mit.

Die Halbfinale sollen am 9. und 11. Mai in Kiew stattfinden, das Finale steigt am 13. Mai.

Unter den Teilnehmern ist auch der Nachbar Russland, der einen Boykott erwogen hatte. Gegen viele russische Künstler besteht ein Einreiseverbot in die Ukraine, weil sie die russische Krim-Politik unterstützten. Die prowestliche Führung in Kiew hat gedroht, russische Künstler nicht einreisen zu lassen, wenn sie auf der Verbotsliste stehen.

Martin Meissner / AP / picturedesk.com

Vergangene Woche hatte der Kiewer Stadtrat umgerechnet 7,1 Millionen Euro für die ESC-Vorbereitungen freigegeben. Die Regierung hatte bereits im August knapp 16 Millionen Euro zugesagt. Die Ukraine trägt das europaweite Musik- und TV-Spektakel nach 2005 zum zweiten Mal aus. Die Sängerin Jamala hatte im Mai 2016 in Stockholm mit ihrem Song „1944“ für die Ukraine gesiegt. (dpa/CC)