Diese Storys habt ihr im Oktober auf oe3.ORF.at am öftesten angeklickt.

Platz 5: Fünf Schritte zum Lebensmittelretter

Das ist wirklich unglaublich: Ein Viertel aller Lebensmittel, die wir kaufen, landet daheim im Mistkübel. Das ist erstens schade ums gute Essen, zweitens wird jede Menge Müll produziert und drittens verbrennen wir so sinnlos unser Geld. Dabei wär’s gar nicht so schwer...

Platz 4: Suchbild: Wer kann alle 16 Tiere finden?

Im Internet macht derzeit ein Bild die Runde, das auf den ersten Blick einen Elefanten zeigt. Ganze 16 Tiere haben sich hier allerdings insgesamt versteckt. Wie viele findest du?

There are 16 animals in this pic. Can you find them? pic.twitter.com/5MyrNvcxv4