Gewinn ein Meet & Greet mit den 21 Pilots!

Für das Ö3-Konzert von Twenty One Pilots am 5. November in der Wiener Stadthalle gibt es schon längst keine Tickets mehr. Wir haben aber noch zwei Karten zu vergeben - inklusive eines Meet & Greets mit der Band!

Wahnsinnig beliebt waren die Tickets, umso schneller war das Konzert des US-amerikanischen Musikerduos ausverkauft. Wir verlosen ein Meet & Greet für ein(e) Ö3-HörerIn plus Begleitung bei ihrem Konzert in der Stadthalle Wien - inklusive 2 Karten für das ausverkaufte Konzert. mitmachen

