Marion Curtis / Action Press / picturedesk.com

Sylvester Stallone kehrt auf die Leinwand zurück



Der Hollywood-Star will auch mit 70 Jahren weiter zuschlagen. Laut „Deadline.com“ soll der Action-Star in der Fortsetzung des Thrillers „Escape Plan“ aus dem Jahr 2013 wieder mitspielen, allerdings nur in einer Nebenrolle.

In dem Originalstreifen mimte er einen Profi-Ausbrecher, der inkognito in ein Gefängnis eingeschleust wurde, um die Ausbruchsicherheit zu testen. Arnold Schwarzenegger spielte einen Mitgefangenen. Miles Chapman ist als Drehbuchautor wieder an Bord. Ob der schwedische Regisseur Mikael Håfström auf den Regie-Posten zurückkehrt, wurde zunächst nicht bekannt. Ab März soll in China und im US-Staat Ohio gedreht werden.