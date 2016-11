101-jährige überlebt Erdbeben - Dorf noch nie verlassen

Eine 101-Jährige hat das Erdbeben in Mittelitalien überlebt und ihr Dorf nach Medienberichten das erste Mal in ihrem Leben verlassen. Sie selbst sei in einem Zelt geboren, nachdem im Jahr 1915 ein Erdbeben 30 000 Menschen das Leben kostete und das Haus ihrer Eltern unbewohnbar gemacht hätte.

Das hat Anna Rocco di Paolo der Zeitung „Corriere della Sera“ gesagt. Jetzt ist die Frau in einer Notunterkunft an der Adria-Küste untergebracht, etwa 80 Kilometer von ihrem Dorf entfernt. Das Meer habe sie vorher noch nie gesehen. Seit zwei Jahren sei sie nicht mehr aus ihrem Haus in Pieve Torina in den Marken gegangen.

Das Erdbeben der Stärke 6,5 am Sonntag habe sie fast aus dem Bett fallen lassen, heißt es in dem Bericht. Ihre Pflegerin habe sie beruhigt und nach draußen gebracht, bis sie von den Einsatzkräften weggebracht worden seien. Die drängende Frage der alten Frau sei: "Wann kehren wir nach Hause zurück?"