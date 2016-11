Hitradio Ö3/Walter Dunger

„Open up“: Dawa fokussieren sich auf das Wesentliche

Die Geburt seiner Tochter Emma hat Frontman John Dawa verändert. „Blader bin ich geworden“, lacht er, was außer seiner Waage aber wohl kaum jemandem auffallen dürfte. Viel augenscheinlicher ist da schon die Tatsache, dass seine Musik am neuen Album „(r)each“ ruhiger daher kommt.

Obwohl Dawa ihren Sound ja eigentlich aufgefettet haben. Laura spielt neben dem Cello jetzt auch den E-Bass und Oama hat sein Cajon zu einem Drumset hochgestapelt.

Karriere ohne Song Contest

Der typische Signature-Sound der Band schmiegt sich aber auch auf „(r)each“ sofort unverkennbar ins Ohr. Vor ein paar Wochen haben Dawa den Song „Child of the Sun“ vorab auf Youtube gestellt – ein kleines Meisterwerk, atmosphärisch unglaublich dicht, unbedingt anklicken!

Da ist also ordentlich was weiter gegangen seit dem zweiten Platz beim Song-Contest-Vorentscheid 2015, wo sich Dawa nur den Makemakes geschlagen geben mussten.

Offen für neue Musik

Die erste offizielle Single heißt „Open up“. Eine Aufforderung, aufzumachen. Sich selbst, nicht andere. „Wenn man sein Ziel aus den Augen verliert oder feststeckt“, sagt John Dawa, „dann hilft es oft, Ballast abzuwerfen, sich zu öffnen und auf andere Menschen zuzugehen.“

Jetzt, da er Papa ist, merkt er erst, mit wievielen unwichtigen Dingen er sich bislang so in seinem Leben beschäftigt hat. Nun lässt der begnadete Sänger einfach los und fokussiert sich aufs Wesentliche. Neben seiner Tochter zählt da zum Glück auch die Musik dazu.

Remix von Urban Contact

Vor zwei Jahren haben Urban Contact dem Song „Roll the Dice“ einen coolen Remix verpasst. Eine erfolgreiche Kooperation, die Dawa jetzt bei ihrer neuen Single fortsetzen. „Ich mag Remixes“, sagt John Dawa, „weil sie einen neuen Blickwinkel auf das Original eröffnen.“ Im Idealfall werden die Leute dadurch auch neugierig auf die Band. Der Melodic-House-Hype kann also durchaus auch zu etwas gut sein.

Coole Spendenaktion

Das neue Album haben Dawa über eine Crowdfunding-Kampagne finanziert. Mitten in der Produktion war kein Geld mehr da. Nicht wegen ihres ausschweifenden Rock’n’roll-Lifestyles, sondern weil sie mit Produzent Patrick Pulsinger länger als geplant im Studio herum getüftelt haben. Dafür bekommen die Fans, die gespendet haben, zum Dank handsiginierte CDs, Tickets für die am 7. November beginnende Österreich-Tournee, handbemalte T-Shirts, sowie Cello- und Trommelstunden. So hat jeder was davon – die Band und die Fans. Und alle miteinander können sich gegenseitig Applaus spenden.

