Komödie zur Flüchtlingskrise

Mit „Willkommen bei den Hartmanns“ gibt´s die erste Komödie zur Flüchtlingskrise mit Stars wie Elyas M´Barek, Senta Berger, Florian David Fitz und Heiner Lauterbach.

Alles beginnt, als Angelika Hartmann (Senta Berger), frisch pensionierte Lehrerin und Mutter einer von Alltagsproblemen geplagten gutbürgerlichen Familie, eines Tages beschließt, einen Flüchtling aufzunehmen.

Angelika ist einsam, seit die Kinder aus dem Haus sind. Ihr Mann (Heiner Lauterbach), Chefarzt einer Klinik, versucht mit allen Mitteln, den Alterungsprozess aufzuhalten. Sohn Philip (Florian David Fitz) driftet in Businesswelten zwischen Shanghai und München, dabei bleibt die Beziehung zu seinem Sohn Basti (Marinus Hohmann) etwas auf der Strecke, Tochter Sophie (Palina Rojinski) weiß mit 31 immer noch nicht, was sie will. Der ganz normale Familienwahnsinn also, in den der Nigerianer Diallo (Eric Kabongo) gerät – und auf seine charmant-naive Art das Leben der Hartmanns ziemlich durcheinanderwirbelt. Ein turbulenter Zustandsbericht aus einem fast normalen Land, in dem alle etwas verwirrt sind ...

P.A. Straubingers Filmkritik

Lobenswert ist wie aktuell „Willkommen bei den Hartmanns“ die Flüchtlings-Situation in Deutschland aufnimmt. Dazu gibt´s ein hervorragendes Schauspiel-Ensemble. Humor und Machart erinnern aber mehr an einen TV-Film denn an großes Kino.

Eine Komödie mit guten Intentionen - mehr zum Schmunzeln als zum Lachen

Bringt 6 lobenswert-aktuelle Movie-Minute-Empfehlungspunkte.

Komödie / Deutschland, 2016

Darsteller: Senta Berger, Heiner Lauterbach, Palina Rojinski, Elyas M’Barek, Florian David Fitz, Eric Kabongo

Regie: Simon Verhoeven

